В Україні знижують ПДВ на бензин та ДП, і загалом зменшують податкове навантаження на бізнес, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму новому зверненні до українців повідомив, що у країні суттєво знижують навантаження на бізнес. Про це він заявив 22 лютого, опублікувавши звернення на своїх офіційних сторінках у соцмережах та месенджерах.

Зокрема, в Україні знижують податок на додану вартість (ПДВ) на бензин та дизельне паливо.

"Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета – набуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", – наголосив гарант.

При цьому на скільки знижують ПДВ, яких саме видів палива (брендових/не преміальних) стосується ініціатива, Зеленський не уточнив. В даний час гарант взагалі не пояснив деталі і що, в принципі, передбачає програма зменшення податкового навантаження на бізнес.

Окрім цього, президент оголосив про запуск програми економічного патріотизму. За словами гаранта, вона стане додатковим стимулом локалізації українського виробництва.

У зв'язку з анонсованим президентом зниженням ПДВ на пальне варто зазначити, що в Україні ціни на бензин суттєво зросли.

Подорожчання палива послідувало за рішенням Міністерства економіки України підвищити рівень середньої вартості, на підставі якої автозаправні станції встановлюють ціни на бензин та дизпаливо.

Зокрема, консолідована мережа групи "Приват" тричі за лютий піднімала ціни на бензин та дизельне паливо. Так, із 22 лютого паливо на АЗС мережі знову подорожчає на одну гривню за літр.