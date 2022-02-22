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У мережі групи "Приват" ціни на бензин та ДП знову піднялися на одну гривню за літр

У мережі групи "Приват" ціни на бензин та ДП знову піднялися на одну гривню за літр
Сеть "Авіас" підвищила ціни на горюче на 1 грн/л. Фото: Oilpoint

Консолідована мережа групи "Приват" вже втретє за лютий піднімає ціни на бензин та дизельне паливо. З 22 лютого паливо на АЗС мережі подорожчає на одну гривню за літр, повідомляє Консалтингова група А-95, передає профільне видання enkorr.

До групи "Приват" входить 1540 станцій, у тому числі мереж "Авіас", "Укрнафта", ANP. На АЗС останньої мережі бензин марки А-92 подорожчав до 33,95 грн/л, бензин А-95 – до 34,95 грн/л. Дизельне паливо на автозаправках ANP вже коштує 34 грн/л, також подорожчавши на 1 грн/л.

"Укрнафта" підвищила ціни на бензин А-92 на своїх АЗС до 34 грн/л. А-92 у цій мережі подорожчав до 35 грн/л. А ось ДП, також як на автозаправках ANP, коштуватиме і 34 грн/л у мережі АЗС " Укрнафти".

Попередні два рази бензин та ДП дорожчали у мережі групи "Приват" 8 та 17 лютого, також на гривню.

Раніше на станціях АЗС KLO бензини та ДП подорожчали на 0,30 грн/л : бензин А-92 — до 35,05 грн/л, бензин А-95 — до 35,49 грн/л, дизпаливо — до 35,29 грн/л. Бензини у мережі SOCAR подорожчали на 0,77-0,91 грн/л, дизпаливо – на 1 грн/л.

Подорожчання палива сталося після рішення Міністерства економіки України підвищити рівень середньої вартості, на підставі якої автозаправні станції встановлюють ціни на бензин та дизпаливо.

Після цього АЗС відкоригували ціни на ДП та бензин у бік підвищення.

Автор:
Віта Молодан