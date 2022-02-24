Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Енергетика
Дата публікації

ОККО обмежила продаж палива 20 літрами на один автомобіль

ОККО обмежила продаж палива 20 літрами на один автомобіль

Мережа АЗС "ОККО" обмежила продаж палива 20 літрами на один автомобіль. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала голова комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб та служб критичної інфраструктури, наша компанія прийняла рішення обмежити обсяг заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів – це максимум, який ми відпускатимемо на одне авто (мається на увазі приватна особа)", – написала вона.

Полякова додала, що мережа АЗС продовжує приймати талони та банківські картки за умов нормальної роботи системи.

Транспортні засоби спеціальних служб та служб інфраструктури заправлятимуть позачергово.

Автор:
Степан Крьока