Мережа АЗС "ОККО" обмежила продаж палива 20 літрами на один автомобіль. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала голова комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб та служб критичної інфраструктури, наша компанія прийняла рішення обмежити обсяг заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів – це максимум, який ми відпускатимемо на одне авто (мається на увазі приватна особа)", – написала вона.

Полякова додала, що мережа АЗС продовжує приймати талони та банківські картки за умов нормальної роботи системи.

Транспортні засоби спеціальних служб та служб інфраструктури заправлятимуть позачергово.