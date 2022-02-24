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ОККО обмежила продаж палива 20 літрами на один автомобіль
Мережа АЗС "ОККО" обмежила продаж палива 20 літрами на один автомобіль. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала голова комунікацій ОККО Ярослава Полякова.
"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб та служб критичної інфраструктури, наша компанія прийняла рішення обмежити обсяг заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів – це максимум, який ми відпускатимемо на одне авто (мається на увазі приватна особа)", – написала вона.
Полякова додала, що мережа АЗС продовжує приймати талони та банківські картки за умов нормальної роботи системи.
Транспортні засоби спеціальних служб та служб інфраструктури заправлятимуть позачергово.Підписуйтеся на наш YouTube канал