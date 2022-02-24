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Важно
Категория
Энергетика
Дата публикации

ОККО ограничила продажу топлива 20 литрами на один автомобиль

ОККО ограничила продажу топлива 20 литрами на один автомобиль

Сеть АЗС "ОККО" ограничила продажу топлива 20 литрами на один автомобиль. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала глава коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. То есть 20 литров – это максимум, который мы будем отпускать на одно авто (имеется в виду частное лицо)", – написала она.

Полякова добавила, что сеть АЗС продолжает принимать талоны и банковские карты в условиях нормальной работы системы.

Транспортные средства специальных служб и служб инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

Автор:
Степан Крьока