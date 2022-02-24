Сеть АЗС "ОККО" ограничила продажу топлива 20 литрами на один автомобиль. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала глава коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. То есть 20 литров – это максимум, который мы будем отпускать на одно авто (имеется в виду частное лицо)", – написала она.

Полякова добавила, что сеть АЗС продолжает принимать талоны и банковские карты в условиях нормальной работы системы.

Транспортные средства специальных служб и служб инфраструктуры будут заправляться вне очереди.