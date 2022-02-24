Білорусь припинила постачання палива в Україну. Про це повідомляє директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, станом на 10.30 постачання палива в Україну з Білорусі припинено.

Завод "Укртатнафта" працює у штатному режимі, проте через пробки на українські АЗС не можуть доставити паливо.

У свою чергу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нині на АЗС спостерігається спекулятивно високий попит та ажіотаж, а влада вирішує питання постачання палива.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

У багатьох містах було чути вибухи. У Генштабі ЗСУ заявили, що українці вже збили п'ять бойових російських літаків.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.