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Категория
Энергетика
Дата публикации

Беларусь прекратила поставки топлива в Украину

Беларусь прекратила поставки топлива в Украину

Беларусь прекратила поставки топлива в Украину. Об этом сообщает директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн.

По его словам, по состоянию на 10.30 поставки топлива в Украину из Беларуси прекращены.

Завод "Укртатнафта" работает в штатном режиме, однако из-за пробок на украинские АЗС не могут доставить топливо.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в настоящее время на АЗС наблюдается спекулятивно высокий спрос и ажиотаж, а власти решают вопрос поставок топлива.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.

Автор:
Степан Крьока