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АЗС SOCAR будет бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС
Автозаправочные станции сети SOCAR, которая принадлежит государственной нефтяной компании Азербайджана, начнут бесплатно предоставлять топливо машинам скорой помощи и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"По результатам моего разговора всем заправкам SOCAR в Украине поручено безвозмездно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС", — написал Зеленский в своем Twitter.
Глава государства добавил, что Азербайджан также предоставит Украине партию медикаментов. Первый самолет с препаратами прибудет в ночь с 26 на 27 февраля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину водители начали массового запасаться топливо. В связи с этим некоторые АЗС начали ограничивать продажу топлива.
В добавок Беларусь прекратила поставки топлива в Украину как раз в первый день войны, 24 февраля.