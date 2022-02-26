АЗС SOCAR будет бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС

Автозаправочные станции сети SOCAR, которая принадлежит государственной нефтяной компании Азербайджана, начнут бесплатно предоставлять топливо машинам скорой помощи и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"По результатам моего разговора всем заправкам SOCAR в Украине поручено безвозмездно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС", — написал Зеленский в своем Twitter.

Глава государства добавил, что Азербайджан также предоставит Украине партию медикаментов. Первый самолет с препаратами прибудет в ночь с 26 на 27 февраля.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину водители начали массового запасаться топливо. В связи с этим некоторые АЗС начали ограничивать продажу топлива.

В добавок Беларусь прекратила поставки топлива в Украину как раз в первый день войны, 24 февраля.