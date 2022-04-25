Россияне хотят достать с "русского корабля" ракеты и секретную документацию – Bild

Руководство Российской федерации отправило к месту затопления крейсера "Москва" спасательный корабль.

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Как сообщает Bild, чтобы достать из-под воды важные документы и остатки вооружения, задействовали 110-летнее судно Коммуна.

По данным издания, из-под воды будут пытаться извлечь из затонувшего крейсера "Москва" противокорабельные и зенитные ракеты, которыми он был оснащен.

Кроме этого, российские военные постараются спасти секретные документы и другое военное оборудование.

При этом, само судно, учитывая его размеры, поднять не получится – он достигает 187 метров в длину.

Специальный спасательный корабль "Коммуна" был спущен на воду еще в 1912 году. Он считается одним из старейших боевых кораблей, которыми до сих пор пользуется военно-морской флот Российской федерации.

"Коммуна" сначала использовалась для того, чтобы доставать из-под воды затонувшие лодки. Позднее она стала транспортным судном для небольших спасательных лодок.

Ранее сообщалось, что силуэт потопленного ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, на дне Черного моря обнаружили со спутника.

Напомним, 13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва", после чего он затонул. Как позже выяснилось, это был именно тот военный корабль, к которому обращались защитники острова Змеиный.

Кремль некоторое время отрицал тот факт, что "Москва" утонула, но позже официально это признал. Теперь флагман Черноморского флота РФ стал подводной собственностью Украины.