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ВСУ возле Змеиного сбили вражеский вертолет Ка-52
Возле острова Змеиный в Одесской области Вооруженные силы Украины 30 июня сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"У острова Змеиный ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Думаю, в качестве жеста доброй воли, он отправился к крейсеру "Москва", - рассказал парламентарий.
Также эту информацию подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"При освобождении острова, помимо всего прочего "железа", был уничтожен и вражеский вертолет. Спасибо ВСУ!" - говорится в сообщении.
Напомним, результате действий ВСУ войска российских оккупантов 30 июня оставили свои позиции на острове Змеиный. В скором времени Вооруженные силы Украины отправятся на Змеиный, чтобы установить непосредственный физический контроль над данной территорией.
Таким образом, Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов.