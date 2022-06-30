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ВСУ возле Змеиного сбили вражеский вертолет Ка-52

вертолет, российский вертолет, вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Фото: Вертолет Ка-52

Возле острова Змеиный в Одесской области Вооруженные силы Украины 30 июня сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".  

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

"У острова Змеиный ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Думаю, в качестве жеста доброй воли, он отправился к крейсеру "Москва", - рассказал парламентарий. 

Также эту информацию подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.  

"При освобождении острова, помимо всего прочего "железа", был уничтожен и вражеский вертолет. Спасибо ВСУ!" - говорится в сообщении

Напомним, результате действий ВСУ войска российских оккупантов 30 июня оставили свои позиции на острове Змеиный. В скором времени Вооруженные силы Украины отправятся на Змеиный, чтобы установить непосредственный физический контроль над данной территорией.   

Таким образом, Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов. 

Автор:
Анастасия Дедковская