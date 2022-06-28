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Житомирский десантник сбил российский вертолет Ка-52
Военнослужащий подразделения ПВО 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с ПЗРК “Starstreak” сбил российский ветролет Ка-52. Об этом на Facebook сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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"Военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины из ПЗРК "Starstreak" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", — сказано в сообщении.
Также командование ДШВ опубликовало видео.
Напомним, Вашингтон до 3 июля намерен объявить о новой военной помощи Украине. В частности, США собираются закупить системы противоракетной обороны средней и большой дальности и передать их Киеву.Подписывайтесь на наш Telegram канал