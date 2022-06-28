Житомирський десантник збив російський гелікоптер Ка-52

Військовослужбовець підрозділу ППО 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з ПЗРК Starstreak збив російський вітроліт Ка-52. Про це на Facebook повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Військовослужбовцям підрозділу протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України з ПЗРК "Starstreak" було збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", — сказано в повідомленні.

Також командування ДШВ опублікувало відео.

Нагадаємо, Вашингтон до 3 липня має намір оголосити про нову військову допомогу Україні. Зокрема, США збираються закупити системи протиракетної оборони середньої та великої дальності та передати їх Києву.