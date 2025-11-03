Украина открывает экспортные представительства оружия в Берлине и Копенгагене

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах открытия до конца года двух экспортных представительств (ко-продакшн) в Берлине и Копенгагене для продажи или совместного производства избыточных видов украинской оборонной продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на брифинг Зеленского.

Инициатива стремится получить дополнительное финансирование и обменять излишки на дефицитные для страны позиции.

В частности, речь идет о морских дронах – их производится вдвое больше, чем используется в боевых действиях. Кроме того, будет экспортироваться оружие, интересующее партнеров для обмена на дефицитные для Украины позиции.

Механизм сотрудничества предполагает, что партнеры финансируют производство украинского оружия, получая половину продукции, а другую половину передают Украине во время войны. В качестве примера президент привел самоходную артиллерийскую установку "Богдана", которой производится более 40 единиц в месяц.

"Мы открываем две экспортные столицы. Вы знаете, что это ко-продакшн и экспорт о котором мы говорили, того оружия, которое мы можем позволить себе продавать, чтобы иметь дополнительные деньги на наше внутреннее производство дефицитных вещей, на которые нам не хватает денег. представительства там будут, это Берлина и Копенгаген. Это будет в этом году", - сказал Зеленский.

Производство собственных ракет

Зеленский также сообщил об активном наращивании производства ключевых образцов вооружений: новые ракеты (в частности "Фламинго" и "Рута"), разновидности "Нептуна", а также массовое производство дронов-перехватчиков с ориентиром на большие объемы в конце осени.

По его словам, украинские образцы доказывают свою эффективность в операциях и способствуют давлению на российскую оборонную промышленность и логистику.

"Мы применяем на сегодня уже новые ракеты, такие как "Фламинго" и "Рута". Я вам не скажу, какое количество. … ожидаем… массового производства до конца этого года. Есть наши "Нептуны". Также я не буду говорить количество, которое мы применили. Мы применили "Нептун" разный. "Нептун", который уже у нас есть в массовом производстве. В смысле, что у нас есть обычный, а есть длинный "Нептун", и он себя тоже очень хорошо показывает", - рассказал президент.

Он также отметил необходимость четкой коммуникации относительно характеристик и назначения различных систем — ракет, дронов-ракетоносителей и перехватчиков.

"Последний месяц мы говорили о том, чтобы коммуникировать очень подробно наши ракеты, а также дроны ракеты, такие как "Паляница", такие как "Пекло", такие как "Рута", такие как "Фламинго", что из этой ракеты, а что из этой ракеты-дроны", - добавил Зеленский.

В то же время, президент отметил, что российские атаки на украинские производственные линии могут временно замедлять производство, но не приводят к потере ключевых видов дальнобойного оружия.

Добавим, что еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.