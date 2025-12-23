Зміцнення оборонної індустрії: уряд спростив відновлення та розвиток виробничих потужностей

Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної промисловості, включно з новими умовами релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

Підтримка оборонних підприємств

Уряд запроваджує нові умови для релокації та оперативного відновлення виробничих потужностей українських оборонних підприємств. Йдеться про створення максимально спрощених і безпечних механізмів, які дозволять зброярам швидко відновлювати виробництво та виконувати державні оборонні замовлення.

Зокрема, стартує експериментальний проєкт щодо підприємства "Мотор Січ". Для нього прискорюється проєктування нових виробничих об’єктів і спрощується підключення до водо-, газо-, тепло- та електромереж. Також передбачена можливість створення допоміжної інфраструктури для безперервної роботи релокованих потужностей і гарантується захист чутливої безпекової інформації. Це має активізувати відновлення та запуск нових об’єктів "Мотор Січі" для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7.

Крім того, уряд уточнює умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам. Зокрема, йдеться про часткову компенсацію процентних і лізингових платежів.

Прийняті рішення спрямовані на зміцнення, модернізацію та масштабування оборонної індустрії, щоб забезпечити українське військо всім необхідним для захисту держави, життя та безпеки громадян.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, якою передав Міністерству оборони функції з визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх працівників.