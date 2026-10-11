Кожна п’ята вакансія в ІТ-сегменті припадає на оборонні компанії

У липні-вересні 2026 року українські оборонно-технологічні компанії розмістили 3942 вакансії. DefTech уже формує близько 20% усіх пропозицій роботи на платформі проти 17% у другому кварталі, а найбільший кадровий дефіцит зберігається серед hardware-фахівців (інженерів з електроніки та апаратного забезпечення).

Про це інформує Dilo з посиланням на аналітику DOU.

Кількість вакансій в оборонній галузі зростає щокварталу від початку року. У першому кварталі на DOU опублікували 3005 таких пропозицій, у другому – 3518, а в третьому – вже 3942.

Найактивнішим місяцем став вересень. Водночас найбільше відгуків зафіксували у липні: на 1323 вакансії кандидати подали понад 11 тисяч заявок.

У середньому на одну DefTech-вакансію у третьому кварталі припадало 11,3 відгука – це найвищий показник від початку року. У липні середнє становило 12 відгуків, а у вересні знизилося до 10.

Кого найбільше шукає оборонка

Основний попит припадає на фахівців із досвідом. За квартал роботодавці опублікували 1354 вакансії для кандидатів із досвідом від одного до трьох років та 1046 – від трьох до п'яти років.

Водночас побільшало пропозицій для спеціалістів із досвідом до одного року. Для фахівців із понад п'ятьма роками досвіду кількість вакансій також продовжує зростати – у третьому кварталі їх було 487.

Найбільший попит серед технічних спеціальностей – на hardware-фахівців. За квартал для них розмістили рекордні 704 вакансії. На другому місці Embedded, на третьому – Project Manager.

При цьому саме в Hardware конкуренція залишається однією з найнижчих: у середньому лише 2,5 відгука на вакансію. В Embedded – 4,6 відгука.

Натомість серед технічних напрямів найбільше кандидатів претендують на вакансії Project Manager – у середньому 35,3 відгука. Далі йдуть DevOps із 25 відгуками та QA – із 22,3.

Київ залишається центром найму

Найбільше DefTech-вакансій зосереджено у Києві – 3211 за третій квартал, майже на 300 більше, ніж у попередньому.

Також помітно зріс попит на працівників у Львові – на 145 вакансій за квартал, а в Дніпрі кількість пропозицій майже подвоїлася. В Одесі, навпаки, вакансій стало майже вдвічі менше.

Віддалених позицій також дещо поменшало – 255 проти 273 у другому кварталі.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя DefTech став одним із головних драйверів ринку праці: вже у червні оборонні компанії розмістили рекордні 1285 вакансій, або 19% усіх пропозицій на DOU.