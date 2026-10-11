Каждая пятая вакансия в ІТ-сегменте приходится на оборонные компании

В июле-сентябре 2026 года украинские оборонно-технологические компании разместили 3942 вакансий. DefTech уже формирует около 20% всех предложений работы на платформе против 17% во втором квартале, а самый большой кадровый дефицит сохраняется среди hardware-специалистов (инженеров по электронике и аппаратному обеспечению).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на аналитику DOU.

Количество вакансий в оборонной отрасли растет ежеквартально с начала года. В первом квартале на DOU опубликовали 3005 таких предложений, во втором – 3518, а в третьем – уже 3942.

Самым активным месяцем стал сентябрь. В то же время больше всего отзывов зафиксировали в июле: на 1323 вакансии кандидаты подали более 11 тысяч заявок.

В среднем на одну DefTech-вакансию в третьем квартале приходилось 11,3 отклика – это самый высокий показатель с начала года. В июле среднее составило 12 отзывов, а в сентябре снизилось до 10.

Кого больше всего ищет оборонка

Основной спрос приходится на специалистов с опытом. За квартал работодатели опубликовали 1354 вакансии для кандидатов с опытом от одного до трех лет и 1046 – от трех до пяти лет.

В то же время увеличилось предложение для специалистов с опытом до одного года. Для специалистов с более чем пятью годами опыта количество вакансий также продолжает расти – в третьем квартале их было 487.

Наибольший спрос среди технических специальностей – на hardware-специалистов. За квартал для них разместили рекордные 704 вакансии. На втором месте Embedded, на третьем – Project Manager.

При этом именно в Hardware конкуренция остается одной из самых низких: в среднем всего 2,5 отзыва на вакансию. У Embedded – 4,6 отзыва.

Среди технических направлений больше всего кандидатов претендуют на вакансии Project Manager – в среднем 35,3 отзыва. Далее следуют DevOps с 25 отзывами и QA – с 22,3.

Киев остается центром найма

Больше всего DefTech-вакансий сосредоточено в Киеве – 3211 за третий квартал, почти на 300 больше, чем в прошлом.

Также заметно вырос спрос на работников во Львове – на 145 вакансий за квартал, а в Днепре количество предложений почти удвоилось. В Одессе, напротив, вакансий стало почти вдвое меньше.

Удаленных позиций также несколько уменьшилось – 255 против 273 во втором квартале.

Напомним, по итогам первого полугодия DefTech стал одним из главных драйверов рынка труда : уже в июне оборонные компании разместили рекордные 1285 вакансий, или 19% всех предложений на DOU.