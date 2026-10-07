Каждый восьмой доллар украинского экспорта приносит ІТ: сектор заработал $4,46 млрд

Украинский ІТ-сектор принес $4,46 млрд. экспортной выручки за первые восемь месяцев 2026 года. Это 41% всего экспорта услуг и около 12% совокупного экспорта товаров и услуг.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatbote.

Доля ІТ в экспорте Украины

По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. объем ІТ-экспорта вырос на 4%. Таким образом, показатель вернулся к уровню 2023 года.

В то же время, до рекордного результата 2022 года ИТ-экспорта еще далеко. За первые восемь месяцев 2022 года Украина получила от экспорта IТ-услуг примерно на 9% больше.

За восемь месяцев 2026 года экспорт услуг из Украины составил $10,9 млрд. Это на 6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Наибольшую долю в экспорте услуг обеспечивает ИТ-сектор – на него приходится 41% от общего объема. Таким образом, почти каждый второй доллар, получаемый Украиной от экспорта услуг, генерирует IТ-отрасль.

Если учесть вместе экспорт товаров и услуг, то доля IТ-услуг составляет 12%. То есть, примерно каждый восьмой доллар экспортной выручки Украины приходится на ИТ.

В целом за январь-август 2026 года Украина экспортировала товаров и услуг на $35,8 млрд. В годовом исчислении этот показатель почти не изменился.

Основу экспорта традиционно составляют товары. За восемь месяцев они были экспортированы на $24,9 млрд, что составляет около 70% общего объема экспорта Украины.

Напомним, более 100 украинских сайтов подверглись кибератакам и были заражены вирусами.