Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области

При попытке эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному зеленому коридору российские оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. Хотя обстрел произошел в пятницу, 11 марта, в Главном управлении разведки (ГУР) об этом сообщили на следующий день.

"Результат этого зверского поступка – семь погибших. Из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно. После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога. Людей не выпускают из населенного пункта. Сейчас с ними невозможно установить связь, а также предоставить гуманитарную и медицинскую помощь", – говорят в ГУР.

Разведчики подчеркнули, что вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права - в частности, Четвертой Женевской конвенцией. Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских, не участвующих в боевых действиях, приравниваются к военному преступлению.

Напомним, что в результате войны России против Украины города Волновахи, расположенного в Донецкой области, уже фактически не существует. Большинство местного населения были эвакуированы, а инфраструктура полностью разрушена оккупантами. В Волновахском районе до полномасштабного вторжения Российской Федерации проживало более 100 тыс. населения.