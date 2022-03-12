Російські окупанти розстріляли колону жінок і дітей у Київській області

Під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя погодженим зеленим коридором російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей. Хоч обстріл стався у п’ятницю, 11 березня, у Головному управлінні розвідки (ГУР) про це повідомили наступного дня.

"Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома. Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога. Людей не випускають з населеного пункту. Наразі з ними неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу", – кажуть в ГУР.

Розвідники підкреслили, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права - зокрема Четвертою Женевською конвенцією. Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, прирівнюються до військового злочину.

Нагадаємо, що через війну Росії проти України міста Волновахи, розташованого в Донецькій області, вже фактично не існує. Більшість місцевого населення евакуювали, а інфраструктура повністю зруйнована окупантами. У Волноваському районі до повномасштабного вторгнення Російської Федерації проживало понад 100 тис. населення.