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ВСУ провели контрнаступление под Изюмом
Вооруженные силы Украины в Харьковской области в районе города Изюм отбросили войска РФ. Об этом заявил советник министра МВД Вадима Денисенко.
По его словам, под Изюмом ВСУ совершили небольшое контрнаступление, в результате которого удалось немного отбросить российскую армию.
"Изюм — одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на восток на Донбасс", — сообщил советник министра МВД.
Он также отметил, что артиллерийские перестрелки продолжаются под Киевом, оккупанты также открывали огонь возле Харькова.Подписывайтесь на наш YouTube канал
ВСУ также нанесли мощные удары по тыловой инфраструктуре противника, полевым базам и складам, и нарушили системы логистического обеспечения врага на оккупированных территориях Украины.
Российские оккупанты продолжают разрушать гражданские объекты. Они сбросили бомбы на территорию Святогорска. В частности, под бомбардировку попали одно из детских оздоровительных учреждений и Святогорская лавра.