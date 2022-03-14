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Политика
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ВСУ провели контрнаступление под Изюмом

всу
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины в Харьковской области в районе города Изюм отбросили войска РФ. Об этом заявил советник министра МВД Вадима Денисенко. 

По его словам, под Изюмом ВСУ совершили небольшое контрнаступление, в результате которого удалось немного отбросить российскую армию.

"Изюм — одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на восток на Донбасс", — сообщил советник министра МВД.

Он также отметил, что артиллерийские перестрелки продолжаются под Киевом, оккупанты также открывали огонь возле Харькова.

ВСУ также нанесли мощные удары по тыловой инфраструктуре противника, полевым базам и складам, и нарушили системы логистического обеспечения врага на оккупированных территориях Украины.

Российские оккупанты продолжают разрушать гражданские объекты. Они сбросили бомбы на территорию Святогорска. В частности, под бомбардировку попали одно из детских оздоровительных учреждений и Святогорская лавра.

Автор:
Сергей Горелов