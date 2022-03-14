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ВСУ нанесли удары по тыловой инфраструктуре войск РФ

всу
ВСУ ведут огонь. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские военные также нанесли мощные удары по тыловой инфраструктуре противника, полевым базам и складам, и нарушили системы логистического обеспечения врага на оккупированных территориях Украины.

Войска РФ пытались закрепиться на ранее занятых рубежах. Для создания оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники они используют гражданскую инфраструктуру, в том числе и религиозные объекты.

Некоторые военнослужащие ВС РФ отказываются выполнять приказы командования. С ними проводятся меры досудебного дознания.

По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил этой страны участвовать в войне с Украиной не будут.

Напомним, российские оккупанты также сбросили бомбы на территорию Святогорска. В частности, под бомбардировку попали одно из детских оздоровительных учреждений и Святогорская лавра.

Запланировано, что 14-15 марта пройдет четвертый раунд переговоров между Украиной и РФ, на котором будет обсуждаться компенсация со стороны страны-агрессора.

Автор:
Сергей Горелов