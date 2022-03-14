ЗСУ завдали ударів по тиловій інфраструктурі військ РФ

Збройні сили України знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські військові також завдали потужних ударів по тиловій інфраструктурі супротивника, польових базах та складах, та порушили системи логістичного забезпечення ворога на окупованих територіях України.

Війська РФ намагалися закріпитися на раніше зайнятих рубежах. Для створення обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки вони використовують громадянську інфраструктуру, у тому числі релігійні об'єкти.

Деякі військовослужбовці ЗС РФ відмовляються виконувати накази командування. З ними проводяться заходи досудового дізнання.

За заявою одного з чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецназівці збройних сил цієї країни не братимуть участі у війні з Україною.

Нагадаємо, російські окупанти також скинули бомби на територію Святогірська. Зокрема, під бомбардування потрапили одна з дитячих оздоровчих закладів та Святогірська лавра.

Заплановано, що 14-15 березня відбудеться четвертий раунд переговорів між Україною та РФ, на якому обговорюватиметься компенсація з боку країни-агресора.