У Харкові спишуть усі комунальні платежі, нараховані з 24 лютого та після завершення війни

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що з 24 лютого до дня завершення війни жителі міста не платитимуть за комуналку, а всі нараховані платежі за цей час спишуть.

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Зокрема, харків'яни не платитимуть за такі комунальні послуги: постачання холодної та гарячої води, опалення, вивіз сміття, утримання прибудинкової території тощо.

"Це рішення ніяк не позначиться на оплаті праці комунальників, які за ці 37 днів стали прикладом для всієї країни. Їхня героїчна праця оплачуватиметься в повному обсязі з міського бюджету", - підкреслив Терехов.

Зазначимо, що за місяць війни у Харкові зруйнували 1,2 тисячі будинків, при цьому ЗСУ поступово відтісняють окупантів від міста. За п'ять тижнів спроб окупантів прорватися до міста загарбники знищили 1531 об'єкт житлового фонду.

У Харківській області Збройні сили України не лише захищають свої позиції, а й переходять у контрнаступ. Українська армія звільнила кілька населених пунктів у регіоні.