За місяць війни у Харкові знищили 1,2 тисячі будинків, при цьому ЗСУ поступово відтісняють окупантів від міста

Збройні сили РФ за 35 днів війни знищили близько 15% житлового фонду Харкова. Українські військові від оборони вже перейшли до наступу та поступово відтісняють окупантів від міста.

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Про це повідомили мер Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Терехов зазначив, що ворог не припиняє завдавати ударів. За п'ять тижнів спроб окупантів прорватися до міста загарбники знищили 1531 об'єкт житлового фонду.

"У тому числі зруйнували 1292 житлові будинки. Російська армія знищила 70 шкіл, 54 дитячі садки, 16 лікарень. У руїнах 239 - адмінбудівель. І це я говорю тільки про цивільні об'єкти", - резюмував градоначальник.

При цьому російські війська зазнають великих втрат, вони щодня відступають. Синегубов розповів, що ЗСУ поступово відтісняють окупантів від Харкова на Дергачівському та Роганському напрямках.

Вранці 30 березня у Харківському районі ЗСУ збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко зменшилася. Найкритичнішою точкою в області, за інформацією Синегубова, залишається Ізюм, де продовжуються активні бої.

Варто нагадати, що у Маріуполі зруйновано 90% (2340 од.) всіх житлових багатоповерхових будинків. По 60% або 1560 будинках російські військові завдали прямого удару. 1040 багатоповерхівок (40%) знищено внаслідок бомбардувань з боку ворога.

Внаслідок бомбардувань з боку російської армії у місті пошкоджено 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно. Ще два заводи, порт та військова частина пошкоджені через бомбардування.