Пытаемся выполнить довоенный план апреля 2022 года по налогам, — Гетманцев

Большинство налогоплательщиков не уклоняется от уплаты под предлогом войны. Об этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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"По собираемости налогов. Мы не можем сказать, что это 50%, это больше. На данный момент идет борьба за каждую копейку за апрель. Если говорить о налоговой, то делаем все возможное, чтобы выполнить апрельский мирный план, то есть тот план, который был утвержден еще осенью", – сказал Гетманцев.

Он отметил, что таможня сильно "просела" и дает только 20% от запланированного.

Гетманцев также подчеркнул, что подавляющее большинство налогоплательщиков добросовестны, но есть отдельные случаи уклонения бизнеса от уплаты налога на прибыль за 2021 год. Конкретные компании он называть не стал.

"Война показала, кто есть кто", — сказал он.

Напомним, приостановление возмещения НДС экспортерам может крайне негативно отразиться на украинских производителях.

При этом налоговая реформа военного времени подразумевает не повышение отчислений в бюджет, а, наоборот, их снижение.