"Нафтогаз" планирует в июле подать иск в международный арбитраж на "Газпром", – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" в июле намерен подать иск против российского "Газпрома" за сокращение транзита природного газа через территорию Украины по сравнению с законтрактованными объемами.

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Об этом заявил глава компании Юрий Витренко на пресс-конференции.

Он отметил, что согласно условиям контракта с "Газпромом" предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать разногласия перед походом в арбитраж.

"В следующем месяце этот срок истекает, и если ничего не произойдет, и "Газпром" не изменит своей позиции, это значит, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж", - заявил Витренко.

Глава правления "Нафтогаза" добавил, что НАК будет использовать все права, потому что "Газпром" сейчас не доплачивает за те транзитные объемы, которые он забронировал и которые доступны для "Газпрома".

Напомним, 11 мая глава группы “Нафтогаз” пригрозил российскому газовому монополисту компании “Газпром” новым арбитражом в том случае если компания прекратит платить Украине за транзит.