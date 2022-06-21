"Нафтогаз" планує у липні подати позов до міжнародного арбітражу на "Газпром", – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" у липні має намір подати позов проти російського "Газпрому" за скорочення транзиту природного газу територією України у порівнянні з законтрактованими обсягами.

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Про це заявив голова компанії Юрій Вітренко на прес-конференції.

Він наголосив, що згідно з умовами контракту з "Газпромом" передбачено, що є 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу.

"У наступному місяці цей термін спливає, і якщо нічого не станеться, і "Газпром" не змінить своєї позиції, це означає, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - заявив Вітренко.

Голова правління "Нафтогазу" додав, що НАК використовуватиме всі права, тому що "Газпром" нині не доплачує за ті транзитні обсяги, які він забронював і які є доступними для "Газпрому".

Нагадаємо, 11 травня голова групи "Нафтогаз" пригрозив російському газовому монополістові компанії "Газпром" новим арбітражем, якщо компанія припинить платити Україні за транзит.