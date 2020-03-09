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В мире 8 минут назад

Эпидемия коронавируса: в Италии за сутки скончались 133 человека

Количество летальных исходов в Италии выросло на 57%

Эпидемия коронавируса: в Италии за сутки скончались 133 человека Эпидемия коронавируса: в Италии за сутки скончались 133 человека
Фото: Times Of Israel

За последние сутки общее количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Италии увеличилось на 25% и составляет 7 тысяч 375 (за день до этого было зафиксировано 5 тысяч 883 случая).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Агентства гражданской защиты Италии.

По информации агентства, количество летальных исходов выросло на 57% — с 233 до 366.

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Из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.

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Отметим, что Италия стала второй страной после Китая по количеству больных и умерших от COVID-19. Такие данные приводит Центр системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

В частности, большинство случаев инфицирования — 80 тысяч 735 — зафиксировано на материковом Китае, второе место по заболеваемости занимает Южная Корея (7 тысяч 382 случаев инфицирования). На третьем месте — Италия.

Больше всего людей скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, в Китае — там зафиксировано 3 тысячи 7 случаев летального исхода. Второе место держит Италия, где, как сказано выше, умерли 366 человек. На третьем месте — Иран, в котором от коронавируса скончались 194 человека.

Всего, по состоянию на 9 марта, в мире от коронавируса умерли 3 тысячи 825 человек.

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Ранее сообщалось, что руководство Чехии призвало правительство Италии запретить гражданам страны выезжать в Европу из-за распространения коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 7 марта в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на исследовании находились 20 образцов материалов, в том числе 6 от людей с подозрением на коронавирус и 14 — от контактных людей. У 16 человек коронавирус не выявили, исследования образцов еще 4 контактных людей продолжаются.

Перд этим в КГГА отрапортовали о готовности столицы к возможной вспышке коронавируса. В частности, в городе подготовили 3 больницы для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных. 

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Reuters

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