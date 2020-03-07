ВОЗ отправляет миссию в Украину из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в ближайшие дни экспертов в Украину в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ.

Указано, что Европейское региональное бюро (ЕРБ) также отправляет миссии в Азербайджан и Черногорию.

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"ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни 3 миссии — в Азербайджан, Украину и Черногорию — в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19", — говорится в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявлял, что в ближайшее время в Украину прибудут 2 миссии Всемирной организации здравоохранения, которые помогут в борьбе с распространением китайского коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение COVID-19 летом 2020 года.

При этом директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области в субботу, 7 марта, в областную клиническую больницу направили еще одного человека с подозрением на китайский коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 7 марта в Центре общественного здоровья на исследовании находились 20 образцов материалов, в том числе 6 от людей с подозрением на коронавирус и 14 — от контактных людей. У 16 человек коронавирус не выявили, исследования образцов еще 4 контактных людей продолжаются.

Как известно, 3 марта 2020 года в Украине зафиксировали первый и пока единственный случай инфицирования коронавирусом.