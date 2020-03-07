В Украине госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области в субботу, 7 марта, в областную клиническую больницу направили еще одного человека с подозрением на китайский коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

"Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", — говорится в сообщении.

Всего в области на данный момент госпитализировали 7 человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 7 марта в Центре общественного здоровья на исследовании находились 20 образцов материалов, в том числе 6 от людей с подозрением на коронавирус и 14 — от контактных людей. У 16 человек коронавирус не выявили, исследования образцов еще 4 контактных людей продолжаются.

Как известно, 3 марта 2020 года в Украине зафиксировали первый и пока единственный случай инфицирования коронавирусом.

Также известно о 5 случаях заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка — в Италии.

Сообщалось, что на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья Калифорнии (США) и на котором обнаружили инфицированных коронавирусом, находятся 49 украинцев.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек (100 055 человек). При этом умерли 3 408 человек, выздоровели — 55 672 человека.