В УЕФА заблокировали все билеты английских фанатов на матч со сборной Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заблокировал билеты английских болельщиков на четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина — Англия, который состоится в Риме вечером 3 июля.

Как сообщает МВД Италии, эта мера направлена для предотвращения приезда болельщиков "Трех львов" в Италию в нарушение карантинных правил.

Также после обращения итальянских властей в УЕФА прекращена продажа билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики не смогут прилететь на четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии из-за карантина по коронавирусу в Италии.

Поединок Украина — Англия состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины после победы над Швецией со счетом 2:1 в 1/8 финала впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Как сообщалось, 17 июня во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

11 июня 2021 года в Риме матчем Италия — Турция стартовал перенесенный на год из-за пандемии коронавируса футбольный Чемпионат Европы-2020.