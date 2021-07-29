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Олимпиада-2020: трех украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх

Украинских спортсменов обвиняют в несоблюдении антидопинговых правил

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) отстранил трех украинских спортсменов от участия в Олимпийских играх-2020.

Об этом в четверг, 29 июля 2021 года, сообщает "Укринформ".

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В частности, на Олимпиаде в Токио не выступят Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафета 4х400 м).

При этом причиной недопуска к Играм стало несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которым спортсмен должен пройти три допинг-теста вне соревнований.

Ранее Всемирное агентство по тестированию (ІТА) временно отстранило украинскую триатлонистку Юлию Елистратову от участия в соревнованиях, в том числе Олимпийских играх-2020 в Токио.

Также сообщалось, что украинского дзюдоиста Кеджау Ньябали дисквалифицировали в 1/8 финала Олимпийских игр-2020 в Токио. По мнению судей, он якобы провел запрещенный прием.

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А еще до начала Олимпиады арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) дисквалифицировал украинского гимнаста Олега Верняева на 4 года, начиная с ноября 2020 года, из-за обнаружения превышения концентрации мельдония в его организме.

Как известно, на данный момент в активе сборной Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио 4 медали, все они — бронзовые. Последнюю из них завоевал пловец Михаил Романчук в финале 800-метровки вольным стилем.

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