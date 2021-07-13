Украинскому чемпиону по спортивной гимнастике запретили участие в Олимпиаде из-за допинга

Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) дисквалифицировал украинского гимнаста Олега Верняева на 4 года, начиная с ноября 2020 года, из-за обнаружения превышения концентрации мельдония в его организме. Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

"Это значит, что на Олимпиаду я не поеду. Самый главный вопрос — как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это случилось в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме?" — задался вопросами Верняев.

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При этом он отметил, что положительный результат дал только один тест, в то время как ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердили наличие мельдония в организме.

"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки", — подчеркнул гимнаст, заявив, что обжалует решение Арбитража GEF в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит, окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни, и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS. Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам", — подчеркнул он.

Однако если решение о дисквалификации Спортивный арбитражный суд не отменит, Верняев пропустит не только Олимпиаду-2021 в Токио, но и Летние Олимпийские игры в Париже летом 2024 году.

Верняев является чемпионом мира 2014 года на брусьях, шестикратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом Европейских игр, чемпионом Олимпиады 2016 года на брусьях. В 2015 году стал первым украинским спортсменом, завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике.