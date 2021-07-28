Олимпийские игры: украинского дзюдоиста дисквалифицировали в 1/8 финала за "грязный" прием

Украинского дзюдоиста Кеджау Ньябали дисквалифицировали в 1/финала Олимпийских игр-2020 в Токио.

По мнению судей, он провел запрещенный прием, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Указано, что Ньябали (категория до 90 кг) удачно стартовал на Олимпийских играх, победив в первой схватке Роберта Флорентино из Доминиканской Республики.

А уже в 1/8 финала украинец встретился с призером чемпионата мира Давлатом Бобоновым из Узбекистана.

Как отмечается, во время выполнения одного из приемов судьи увидели нарушение правил, за что и наказали его красной карточкой.

"Я не согласен с решением судей. Не думаю, что делал запрещенный прием — залом локтя. Соперник закричал, и это сыграло на судей решающую роль, они увидели в моих действиях выполнение болевого приема. Я делал обычный захват. Очень обидно так завершать соревнования", — прокомментировал ситуацию украинский дзюдоист.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020 — это самое высокое достижение в одиночном разряде для Украины.

Ранее 24-летний украинский пловец Михаил Романчук победил в заплыве на 800 метров вольным стилем на проходящих в Токио Олимпийских играх. При этом украинец вышел в финал соревнований с результатом 7 минут и 41,28 секунды, что является олимпийским рекордом.

Накануне бронзовую медаль завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук.

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