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Скандал Беларуси на Олимпиаде-2020: муж легкоатлетки Тимановской выехал из страны в Киев

Муж белорусской спортсменки покинул родную страну из-за скандала на Олимпиаде, связанного с супругой

Арсений Зданевич и Кристина Тимановская. Фото: instagram.com/arseni_zdanevich Арсений Зданевич и Кристина Тимановская. Фото: instagram.com/arseni_zdanevich
Арсений Зданевич и Кристина Тимановская. Фото: instagram.com/arseni_zdanevich

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской покинул родную страну после связанного с супругой скандала Беларуси на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сейчас Арсений Зданевич находится в Киеве, сообщил соучредитель спортивного сайта Tribuna Дмитрий Навошу в эфире "Эхо Москвы".

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"У Тимановской в Беларуси муж. Сейчас он оттуда выехал и находится в Киеве", — рассказал журналист.

Ранее стало известно, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются силой вернуть в Минск из Токио, где она должна была участвовать в Олимпиаде-2020.

Тимановскую не допустили к участию в ОИ-2020 вместе с еще двумя белорусскими спортсменами. Официальная причина — недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать в течение 10 месяцев перед Олимпийскими играми.

Тимановская резко отреагировала на это решение, после чего ее раскритиковали в провластных белорусских Telegram-каналах, а также на белорусском телевидении.

В Национальном олимпийском комитете Беларуси же объяснили, что Тимановскую возвращают домой якобы из-за ее эмоционально-психологического состояния, однако спортсменка утверждает, что ее состояние никто не проверял.

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После этого оппозиционерка Светлана Тихановская призвала Международный олимпийский комитет расследовать действия Беларуси в отношении спортсменов на Олимпиаде.

Впоследствии Польша и Чехия предложили убежище спортсменке Тимановской.

Также белорусская легкоатлетка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Напомним, Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) отстранил трех украинских спортсменов от участия в Олимпийских играх-2020.

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