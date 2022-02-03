Беларусь ввела запрет на транзит нефтепродуктов из Литвы в Украину

Власти Беларуси ввели запрет на транзит по железной дороге нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые поставляют из Литвы. Ограничение вступает в силу с 7 февраля, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз назвал это решение ответом на запрет Литвы на транзит белорусских продуктов. Речь идет о запрете на поставки через литовские порты продукции предприятия "Беларуськалий", на которое наложили санкции.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более $1 млрд ежегодно", — сказал Глаз журналистам во время брифинга.

Он добавил, что белорусская сторона понимает, какие убытки понесет Клайпедский порт, Литовская железная дорога и другие участники литовской цепочки поставок. Глаз предположил, что речь пойдет о потерях в миллионы евро.

Украине это также может принести потери, если страна не найдет быстро альтернативные маршруты поставок или источники.

В 2021 году доля литовского дизельного топлива и бензина на украинском рынке составляла 9% (691,4 тыс тонн) и 11% (262,2 тыс тонн), свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95. В целом за 2021 год взаимный товарооборот между Украиной и Литвой составил около 3 млн тонн.

Александр Лукашенко угрожал ограничить транзит товаров между Украиной и Литвой еще в декабре 2021 года. Этот шаг он также называл ответом на запрет Вильнюса транзита белорусских калийных удобрений через Клайпедский порт.

Напомним, 2 декабря 2021 года США, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси.

Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии.