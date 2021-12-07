Беларусь запретила ввоз еды из стран, поддержавших санкции против нее

Беларусь решила с 1 января запретить на полгода ввоз в страну продуктов питания, в частности мясных и молочных продуктов, фруктов, орехов, сладостей и соли из стран Европы и США в качестве ответной меры на санкционное давление с их стороны или поддержку такого давления.

Данные меры введены постановлением Совета министров Беларуси №700 от 6 декабря. Они распространяются на соответствующую продукцию происхождением из стран Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Албании, Северной Македонии и Черногории.

В то же время запрет не будет касаться ввоза для личного пользования, для переработки в Беларуси под видом собственного производства, а также в рамках квот, которые устанавливают Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее ввезенных продуктов питания из указанных стран ограничения также коснутся.

Минсельхозпрому, госконцерну "Белгоспищепром" и региональным властям поручено "обеспечить насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом продовольственной продукции" белорусского производства.

Кромет того, им же, антимонопольному министерству, а также производителям, импортерам и продавцам еды поручено не допускать повышения цен на питание выше установленных параметров, в том числе и на товары для переработки и квотируемые товары в данном контексте.

В свою очередь, как сообщает госинформагентство БЕЛТА, в пресс-службе правительства объяснили такое решение недружественными действиями упомянутых стран в отношении Беларуси.

"С учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну Беларусь приняла ответные меры. Согласно принятому правительством решению, с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", - заявили в пресс-службе.

Там указывают, что в январе-октябре текущего года Беларусь импортировала из таких стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более 530 млн долларов, и позиции, формирующие основу этого импорта, с января окажутся под запретом.

"Важнейшим приоритетом для Беларуси по-прежнему остаются интересы своих граждан... По этой причине постановление Совета министров содержит ряд изъятий, и, в частности, не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта", - отмечают в пресс-службе белорусского правительства.

Однако там подчеркивают, что в случае "дальнейших деструктивных действий" в Беларуси она сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров.

Напомним, что на прошлой неделе Европейский Союз решил ввести новый пакет санкций против Беларуси. Кроме того, о новых санкциях против Беларуси объявили США, Канада и Великобритания.

Данные решения были приняты вследствие миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС, который достиг кульминации в середине ноября, когда тысячи мигрантов, главным образом из Ирака, а также других стран Азии и Африки скопились в районе КПП "Брузги" на белорусско-польской границе, пытаясь силой прорваться на территорию Польши.

Затем мигранты и вовсе при потакании белорусских силовиков заняли сам КПП "Брузги", с которого атаковали польских силовиков камнями и другими предметами. Ныне противостояние на границе сильно ослабло, но Польша до сих пор ежедневно фиксирует десятки попыток мигрантов пробраться на ее территорию.

До этого же с массовым наплывом иракских и других мигрантов со стороны Беларуси столкнулась и соседняя Литва, однако единовременных попыток тысяч иностранцев прорвать границу тогда все же не наблюдалось. В конце сентября Литва начала ограждаться от Беларуси колючей проволокой, часть из которой предоставила Украина.