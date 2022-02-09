"Укртатнафта" готова обеспечить украинский рынок бензином при полном прекращении поставок из Литвы и Беларуси

Компания "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) заявляет о готовности нарастить объемы переработки на 80% в связи с прекращением Беларусью с 7 февраля железнодорожного транзита нефтепродуктов из Литвы в Украину и заявлениями фактического руководства Беларуси о возможном прекращении поставок нефтепродуктов белорусского производства в Украину.

Как указывается в сообщении предприятия, в 2021 году объем переработки нефтяного сырья на нем составил почти 3,2 миллиона тонн, что оказалось на 10% больше чем в 2020 году, а доля кременчугского топлива на рынке бензинов Украины на сегодня достигает 40%.

"Таким образом, ПАО "Укртатнафта" имеет возможность вместе с другим отечественным производителем - АО "Укргаздобыча" полностью удовлетворить спрос на бензин в Украине в случае наступления соответствующей ситуации", - сказано в нем.

Кроме того, отмечается, что увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного горючего, сжиженного газа, битума и авиационного топлива.

Компания при этом также сообщает, что в начале февраля как раз начала производство первого отечественного бензина А-98. Отмечается, что топливо премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тысяч тонн уже готово к отгрузке на АЗС.

"Топливо произведено в полном соответствии с ДСТУ 7687:2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина отвечает жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС", - говорится в сообщении.

При этом в "Укртатнафте" указывают, что в 2021 году в Украину было импортировано 8 тысяч тонн бензина А-98, из которых 7,5 тысячи тонн поступило именно из Литвы.

НПЗ также подчеркивает, что заинтересован в реализации инициативы об ограничении доли импорта Украиной нефтепродуктов из одного источника на уровне до 30%, которая значилась в решении Совета нацбезопасности и обороны и соответствующем указе президента Владимира Зеленского от 2 декабря 2019 года.

Также "Укртатнафта" призывает власти обратить внимание на "неконкурентные, антирыночные действия" при поставке нефтепродуктов из Беларуси и Росси, на тотальную зависимость Украины от поставок сжиженного газа из РФ, а также искоренить нелегальное производство нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.

Кроме того, завод просит рассмотреть вопрос об уменьшении налоговой нагрузки на бензины и дизельное топливо. Как указывают на предприятии, пересмотр ставок НДС и акцизных налогов в сторону уменьшения является общемировой тенденцией для ограничения инфляции и поддержки населения в условиях пандемии и роста цен на нефть и газ, в частности подорожания нефти почти до 100 долларов за баррель.

Напомним, что власти Беларуси с 7 февраля ввели запрет на транзит по железной дороге нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, идущих из Литвы.

Решение стало ответом на запрет Литвы транзита продукции предприятия "Беларуськалий", являющегося одним из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений и попавшего ранее под международные санкции как основной источник налоговых доходов и валютной выручки для режима Александра Лукашенко.

Отметим также, что 6 февраля Лукашенко заявил, что если украинские власти "предпримут очень серьезную акцию в направлении Донецка и Луганска", то Беларусь в этом конфликте поддержит РФ, и "мы с Россией отрежем всякие поставки не только ГСМ, но и электричества" в Украину. В ответ Зеленский намекнул, что с украинской стороны в таком случае последует запрет на импорт какой-то другой белорусской продукции.

По данным профильного ресурса Enkorr, импорт из Литвы в 2021 году составлял 10% украинского рынка дизтоплива (690 тысяч тонн), 11% рынка бензина (265 тысяч тонн) и 16% рынка авиационного керосина (57 тысяч тонн). Крупнейшими же клиентами Orlen Lietuva, производящей топливо на Мажейкяйском НПЗ, в Украине являются сети АЗС WOG, "Альянс Ойл Украина", SOCAR, ОККО и "Амик".

При этом многих участников рынка, как пишет издание, ситуация с белорусским запретом литовских нефтепродуктов застала врасплох. В частности, харьковская сеть "Овис", более 10 лет выступающая эксклюзивным представителем Orlen Lietuva, заявила, что осталась "у разбитого корыта", а некоторые другие, в том числе крупный импортер литовского ДТ и бензина ОККО, рассчитывают на перенаправления транзита через Польшу, однако это сопряжено с логистическими трудностями, в том числе и из-за разной ширины железнодорожной колеи (в Польше 1435 мм, а в бывшем СССР - 1520 мм).

При этом отношения с самой Польшей в транспортной сфере в последнее время ухудшились сначала из-за нежелания Польши увеличивать квоту разрешений для украинских автотранспортных компаний на грузоперевозки по ее территории, а затем из-за запрета Украиной грузового ж/д транзита в Польшу под предлогом электрификации пути. Впрочем, по последнему вопросу в конце января было заявлено, что профильные министры двух стран все же согласовали отмену ограничений.