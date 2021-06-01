Украина хочет построить новый НПЗ для обеспечения "Большого строительства" битумом

Украина проводит переговоры с инвесторами и готова выступить их партнером в проекте строительства нового нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"У нас есть идея относительно собственного НПЗ по переработке нефти... Это большая инвестиция. Мы говорили с несколькими инвесторами, но и государство тоже готово вложить деньги в такое предприятие. В то же время нам нужно понять, каким образом мы будем получать нефть, чтобы не зависеть от любых политических ситуаций", — сказал он.

Тимошенко отметил, что наличие такого НПЗ позволит полностью гарантировать поставки битума для строительства дорог в рамках "Большого строительства". При этом в идеале, по его словам, сырье для такого завода должно быть также украинским.

"Это производное от производства топлива, и нам нужно понять, откуда и какую нефть перерабатывать. Если мы хотим полный комплекс, то нужна украинская нефть, и из нее мы будем производить украинское топливо — гудрон, а из него свой битум", — пояснил он.

Замглавы ОП при этом констатировал, что на сегодня лидером поставок битума в Украину является Беларусь, а мощностей Кременчугского НПЗ "Укртатнафты" для насыщения украинского рынка не хватает.

"Просто потому, что дешевле его логистика. Есть также украинский битум — кременчугский, но объемов его не хватает, хотя завод и работает на полную мощность. Кроме того, по нему есть вопросы качества, зависящие от используемой нефти, но, в принципе, оно сейчас на уровне. Помимо белорусского битума мы импортируем греческий, итальянский и других стран", — рассказал Тимошенко.

По его словам, в 2020 году схема поставок битума танкерами была отработана в 2020 году, "когда начались пробки на границе с Беларусью".

"Мы не думаем, что Беларусь перестанет поставлять нам битум, потому что мы действительно большой заказчик. В случае, если Беларусь откажется поставлять Украине битум, то у его поставщиков, по нашей информации, забронированы квоты в других странах. С этим не будет никаких проблем. Они уже поставили свои базы во многих портах", — уверен Тимошенко.

Он подчеркнул, что все схемы по логистике доставки битума в Украину и по ее территории полностью отработаны, добавив при этом, что стоимость дорог от этого, "скорее всего", не изменится.

Помимо этого, в ответ на вопрос, планируется ли включение в программу "Большое строительство" новых нефтяных и газовых терминалов на Черном море, замглавы ОП заявил, что это возможно.

"Есть вопросы, которые требуют доработки, ими занимается МИД. Я думаю, что мы все-таки выйдем на постройку таких терминалов. Тем более, что есть предварительные договоренности после визита президента Украины в Катар. Нам бы они помогли", — рассказал Тимошенко.

По его словам, это может быть реализовано и как частное строительство, и как строительство с участием государства.