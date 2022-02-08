Зеленский намекнул на ограничение импорта товаров из Беларуси в случае остановки поставок топлива и электричества

Президент Владимир Зеленский намекнул на возможность запрета импорта Украиной определенной продукции из Беларуси в случае остановки ею поставок топлива и электроэнергии в Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, комментируя последние высказывания Александра Лукашенко.

"Недавно товарищ... один человек из Беларуси также заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу же прекратят поставку в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова. Как мы должны на это реагировать? Я вам скажу, как я на это отреагировал: я попросил дать мне статистику товарооборота между нашими странами", - сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что товарооборот между Украиной и Беларусью составляет 6 млрд долларов в год, однако лишь 1,5 млрд долларов приходится на экспорт из Украины в Беларусь

"4,5 млрд - экспортирует Беларусь в Украину. То есть, если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто от этого страдает? В данном случае пострадают просто люди. Если есть желание в каменный век прийти - можем делать так: что-то запретит Беларусь - запретит тогда и Украина. Но кто страдает? Решают всегда политики, а страдают, к сожалению, люди. Тем более, вы видите, что в товарообороте в 6 млрд точно не Украина выигрывает", - резюмировал он.

Напомним, что накануне Лукашенко заявил, что если украинские власти "предпримут очень серьезную акцию в направлении Донецка и Луганска", то будут прекращены поставки из Беларуси в Украину топлива и электроэнергтии.

Он подчеркнул, что Беларусь в случае украино-российского конфликта поддержит РФ, и "мы с Россией отрежем всякие поставки не только ГСМ, но и электричества".

Отметим при этом, что по данным консалтинговой группы "А-95", в 2021 году Украина нарастила импорт дизельного топлива из Беларуси на 30% до 2,9 млн тонн, что составило 42% импорта этого вида горючего.

В то же время поставки из России в прошлом году упали на 22% до 2 млн тонн. В целом объем импорта Украиной ДТ в 2021 году стал рекордным, достигнув 6,85 млн тонн.