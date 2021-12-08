Арахамию обвинили в лоббировании арабской фирмы-"прокладки" для поставок э/э из Беларуси

Дефицит угля в Украине открыл основания для импорта электроэнергии из Беларуси. В результате на этих поставках 40%-ную маржу зарабатывает арабская фирма-"прокладка" с украинскими корнями, которую связывают с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Об этом говорится в статье "Беларусь, Арахамия, транзит: как "прокладка" из ОАЭ зарабатывает 40% маржи на поставках э/э в Украину" издания РБК-Украина.

В статье отмечается, что в течение всей осени эксперты энергорынка указывали на тот факт, что Минэнерго не придерживается графиков накопления угля на складах для тепловой электрогенерации. Созданная ситуация привела к тому, что власть нашла объяснение необходимости импорта электроэнергии из Беларуси, который перекроет аварийную необходимость и сгладит небалансы в энергосистеме Украины.

Импортировать энергию должен был государственный "Энергоатом". Но компания так и не была допущена к импорту. В результате госкомпанию в схеме поставок заменила арабская Vector Energy Innovation из ОАЭ.

"Классическая "прокладка", которая перепродавала энергию двум украинским компаниям – "ТЭТ Групп" и "Электропоставщик". Причем объемы у "ТЭТа" были несоизмеримо большими и к декабрю увеличились с 400 тысяч МВт⋅час до максимально возможных 900 тысяч МВт⋅час", — говорится в статье РБК-Украина.

Согласно опубликованным данным, белорусская "Белэнерго" отпускает электричество Vector Energy Innovation по $59 за МВт⋅ч. Согласно договору между Vector Energy Innovation и ООО "ТЭТ Групп" арабская компания перепродает электроэнергию по цене $100 за МВт⋅час.

"ТЭТ Групп" продает электроэнергию дальше по прямым договорам потребителям или на РДН (рынок на сутки наперёд) другим трейдерам.

"Vector Energy Innovation принадлежит Taryam Matar Taryam – номиналу, за которым реально стоят бывшие совладельцы/менеджеры консорциума ЕДАПС Ирина Обиденко, Юрий Сидоренко, а также их партнер Василий Грицак", — сообщает РБК-Украина.

Связь подтверждается тем, что Taryam Matar Taryam – директор и владелец 24,5% капитала в арабской компании Industrial Innovation Group, которая является фактическим преемником компаний из консорциума ЕДАПС.

В свою очередь лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия неоднократно выступал на публичных мероприятиях Industrial Innovation Group и отвешивал комплименты Taryam Matar Taryam. На фоне этого арабская компания стала регулярно получать государственные подряды на сотни миллионов гривен на изготовление спецдокументов и защитных бланков.

"Арахамия явно лоббирует интересы Industrial Innovation Group и импорт электроэнергии из Беларуси через "прокладку". Однако это лишь небольшой проект в их бизнесе. "Арабская" компания хочет продавать технологии и иметь постоянный доход с их внедрения в рамках президентской программы "Государство в смартфоне". А диджитализация всей страны — это несоизмеримо большие деньги", — добавляют журналисты.