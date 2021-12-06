“БелУкрэнерго”. Как Давид Арахамия придумал новую схему обогащения на энергорынке и как это отразится на рейтинге Зеленского

В этот отопительный сезон Украина вошла совершенно неготовой, с низким запасом энергоносителей при невероятном росте цен на них в мире.

В условиях рынка украинцы этой зимой должны были оказаться один на один с платежками за отопление с непосильными суммами. Однако Офис президента совместно с правительством, желая минимизировать стоимость, пошли на не совсем рыночные методы, которые в свою очередь позволили оставить прошлогодние тарифы на газ, отопление и электроэнергию для населения до конца отопительного сезона 2022 года. Во всех трех случаях был разработан механизм, когда растущие цены будут сдерживаться за счет собственной добычи и действий крупного оптового игрока на рынке.

В вопросе поставок газа для населения и теплокоммунэнерго “гасить” рост цен будет “Нафтогаз”. В случае же электроэнергии таким игроком был выбран “Энергоатом”. Однако сдерживать цены и на электроэнергию, и на газ будут лишь для населения. Бизнес же заплатит в полном объеме. А поэтому у трейдеров, которые работают в сегменте промышленности, сегодняшний энергетический кризис стал хорошей возможностью обогатиться. И если бы речь шла о частном бизнесе, а не о государственных закупках, то вопросов, может быть, было меньше...

В случае с газом схемы поставок вполне отработаны и понятны еще с 2014 года. С момента аннексии Крыма и начала войны на Донбассе газ в Украину попадает двумя путями: собственная добыча и реверсная поставка газа из Словакии.

А вот на рынке электроэнергии еще осталось пространство для идей, как на этом можно заработать. Главным игроком в поставках электричества в Украине является государственный “Энергоатом”, который производит электричество с довольно низкой себестоимостью. Второй по важности в украинской энергосистеме является угольная генерация, которая играет роль маневровых мощностей для украинской энергосистемы. Еще есть “зеленая” генерация, однако почти вся она находится в частных руках, поэтому для “государственного стартапа”, о котором речь пойдет ниже, она совершенно не годится.

Гораздо интереснее работать с атомной генерацией и углем. Особенно если ты один из топ-представителей партии власти, и руководство государственных предприятий пойдет тебе навстречу при реализации твоей бизнес-задумки.

И вот у такого топ-представителя сегодняшней команды власти, главы фракции партии “Слуга народа” в Верховной Раде Давида Арахамии, появилась такая задумка: создать фирму-прокладку, которая будет работать с госпредприятиями, принося прибыль ему, а государству — убыток. Такие незамысловатые схемы на рынке электроэнергии уже много лет применялись с поставками угля, однако сегодня оказалось, что можно заработать не только на поставках угля, но и на импорте электричества из Беларуси.

Как зарабатывают на кризисе

Итак, наиболее интересными с точки зрения обогащения за счет близости к власти являются атомная и угольная генерация. Последняя в прошлом году показала, что Украине не нужен энергетический кризис в Европе для собственного энергетического кризиса.

Так, прошлой зимой из-за ремонтов на атомных электростанциях образовался дефицит угля на складах государственной компании “Центрэнерго”. Тогда предприятию пришлось сжигать вместо угля газ, из-за чего оно получило существенные убытки. А весной на “Центрэнерго” обнаружили весьма любопытный контракт с трейдером, близким к бизнесмену Игорю Коломойскому. Госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам, вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укруглеобогащение групп".

Все это происходило, несмотря на действие приказа Минэнерго, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты. В январе-феврале этого года "Укруглеобогащение групп" продала "Центрэнерго" около 400 тысяч тонн угля и заработала на этом 120 млн гривен.

При этом дефицит мощностей в энергосистеме тогда было решено компенсировать за счет импорта электричества из России и Беларуси. В январе-феврале импорт из этих стран составил 533 млн кВт-ч, а основным потребителем импортного электричества была промышленность, для которой, напомним, в этом году никаких льгот не предусмотрено и которая платит за электроэнергию сполна.

Уже летом стало понятно, что в этом году ситуация с углем и энергоблоками на атомных электростанциях ничем не лучше прошлогодней. Поэтому импорт электричества из соседней Беларуси снова кажется весьма логичным шагом. Однако с началом отопительного сезона оказалось, что белорусы теперь продают электричество далеко не каждому желающему. Основным импортером электричества стала фирма "ТЕТ Групп", которую связывают с Виталием Бутенко, бывшим директором компании "Д. Трейдинг", напрямую связанной в свою очередь с компанией ДТЭК Рината Ахметова.

40 долларов с каждого мегаватта, или 40% маржи

Это вызывает вполне резонный вопрос: неужели одной финансово-промышленной группе удалось монополизировать импорт электроэнергии из Беларуси? На фоне новостей о противостоянии Банковой и Ахметова выходит несостыковка.

Оказалось, что все намного интереснее. По словам журналиста Сергея Лямца, чиновники Министерства энергетики Украины и “Энергоатома” готовились импортировать электричество из Беларуси еще с начала прошедшей осени. Импортером электричества планировали сделать “Энергоатом”, а импорт должен был начаться уже с ноября. Для этого “Энергоатом” даже выкупил все сечение между странами.

Однако с 1 ноября импорт так и не начался, а “Беларусьэнерго” отказалась продавать электричество украинской госкомпании. При этом через пару дней право на поставки электроэнергии в Украину получили две частные компании: недавно созданное ООО "ТЕТ Групп", которая получила контракт на поставку 400 МВт-час, и компания "Электропоставщик", которую связывают с депутатом из “Слуги народа” Евгением Шевченко, закупившая 2 МВт-ч.

Ближе к декабрю объемы поставок электроэнергии “ТЭТ Групп” выросли до 900 МВт-час. Поставляла все та же "ТЭТ Групп" Бутенко, которого, по словам Лямца, перекупил у Ахметова Офис президента Украины.

В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что, как оказалось, белорусы продают электричество Бутенко также не напрямую, а через некую арабскую компанию Vector Energy Innovation.

Дальше самое интересное: по информации Сергея Лямца, "Беларусьэнерго" продает Vector Energy электричество по $59 долларов за МВт-час. В то же время арабская компания поставляет "ТЭТ Групп" электроэнергию уже по 100 долларов за МВт-час. Дальше уже украинская компания реализует электроэнергию по прямым договорам потребителям или на рынке “на сутки вперед” другим трейдерам.

Базовая цена на рынке “на сутки вперед” примерно 2600 грн (почти 100 долларов), хотя в пиковые часы она вырастает до 3500 грн (примерно 130 долларов). Себе арабская Vector Energy оставляет 40 долларов на мегаватте, или 40% маржи. В рыночных условиях такая прибыль кажется невероятной, а вот в условиях государственных закупок это оказалось более чем возможным и приемлемым для отдельных представителей партии власти.

Старое, но не забытое “РосУкрЭнерго”

Владельцем Vector Energy является Тарьям Матара Тарьям (Taryam Matar Taryam), который также является совладельцем (принадлежит 24,5% акций) и директором другой компании из ОАЭ — Industrial Innovation Group (Инновационная индустриальная группа). В свою очередь Industrial Innovation Group является правопреемницей скандально известной ЕДАПС, которая во времена Ющенко и Януковича была монополистом в сфере производства государственных бланков и паспортов. В 2016 году консорциум был распущен, однако в 2019 году он снова “всплыл”.

Лоббистом ЕДАПС в 2019 году владелец сайта "Обозреватель" Михаил Бродский называл Давида Арахамию. Глава фракции партии "Слуга народа" в Раде продвигал участие Industrial Innovation Group в президентской программе "Государство в смартфоне". Кроме того, Арахамия дважды присутствовал на публичных мероприятиях компании Industrial Innovation Group. К примеру, в декабре 2019 года он засветился на мероприятии банка "Аркада" с директором этой арабской компании. Да и сам Арахамия не скрывал и признавал свое знакомство с ним.

По словам Лямца, Тарьям Матара Тарьям, скорее, подставное лицо и номинальный владелец компании. Реальным владельцем "Инновационной индустриальной группы" считаются бывшие совладельцы и менеджеры консорциума ЕДАПС — Ирина Обиденко и Юрий Сидоренко, а их партнером и ключевым лицом проекта ЕДАПС был генерал милиции, экс-замминистра внутренних дел, замглавы Государственной миграционной службы и народный депутат от "Партии регионов" Василий Грицак.

Таким образом, сегодня мы снова наблюдаем старую схему, которая работала на рынке газа во времена президентства Виктора Ющенко. В те времена газ в Украину поставляли через фирму-прокладку “РосУкрЭнерго”, которая покупала газ в России по одной цене, а продавала его в Украине уже по совершенно другой. Тогда предполагалось, что с этого имели свою долю и сам Ющенко, и его российский коллега Владимир Путин. На ней неплохо обогатился и еще один газовый магнат — Дмитрий Фирташ. В итоге история с “РосУкрЭнерго” серьезно подмочила репутацию и Ющенко, и Фирташа. Но это, кажется, не останавливает некоторых сегодняшних лидеров фракции “Слуги народа”. И не удивительно: 40 долларов на каждом мегаватте в час — это очень хорошие деньги.

Если вспомнить, то проблемы в этом году с углем на ТЭС и аварии на энергоблоках озвучивались еще летом, но реакция чиновников Минэнерго и менеджеров госкомпаний была довольно вялой. Отсюда вполне справедливо напрашивается вывод: а что если власти не хотели готовиться к зиме, так как планировали импортировать электричество из Беларуси?

В том случае, если гипотеза верна и одним из бенефициаров схемы является Давид Арахамия, то в одиночку, без поддержки в органах власти и влиятельных игроков энергорынка, провернуть такое даже для главы фракции кажется невозможным. Для реализации этой схемы наверняка понадобилась бы их поддержка и покровительство. Схему с маржой в 40% наверняка пришлось бы согласовывать с Офисом президента, а возможно, и с самим президентом Зеленским. Также маловероятно, что без своей выгоды остался и белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Здесь примечательно, что платить эти 40 долларов арабской компании будет украинский бизнес, который будет вынужден повысить цены на свою продукцию, а значит, косвенно платить арабской “прокладке” будет и все население Украины. Не говоря уже о недополученной прибыли государственных компаний и упущенной возможности накопить денег для решения проблем государственных шахт.

Если эта схема не будет остановлена, то для Владимира Зеленского она может закончиться так же, как закончилась громкая история “сотрудничества” первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского с государственным концерном “Укроборонпром”, где журналистами были выявлены многомиллионные схемы хищений на закупках запчастей для оборонного комплекса Украины.

Окружение Зеленского может поставить его в ту же ситуацию, в которой накануне выборов оказался его предшественник Петр Порошенко. Это может стать очередным “гейтом”, который ускорит падение рейтинга президента и его правящей партии “Слуга народа”.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua