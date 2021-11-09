Экс-сотрудник ДТЭК начал конкурировать с бывшим работодателем на энергорынке

Осенью компания Виталия Бутенко, экс-менеджера "Д.Трейдинг" (ДТЭК), дебютировала на рынке электроэнергии как трейдер. Об этом сам Виталий Бутенко написал на своей странице в сети Facebook.

"Этой осенью я дебютировал на рынке электроэнергии как самостоятельный инвестор и трейдер. Созданная мной компания "ТЕТ Груп" заключила контракт на поставку электроэнергии из Беларуси. Всем, кого смущает, почему именно моя компания, отвечу так: есть сильная команда, доверие банков, мой многолетний опыт, знания и моя профессиональная репутация", — отметил Виталий Бутенко.

По его словам, цель новой компании — стать игроком нового формата, предлагающего нестандартные решения и участвовать в развитии конкурентного рынка, привлекая инвестиции, создавая новые рыночные продукты и повышая планку для конкуренции.

"На начальном этапе "ТЕТ Групп" сфокусируется на создании и развитии полноценной трейдинговой инфраструктуры для работы на рынке электроэнергии, газа и угля. Почему я начал с трейдинга? Ибо первоочередная задача — построить эффективные процессы при работе с внутренним рынком электроэнергии и газа. Это позволит компании управлять рыночной волатильностью и успешно торговать в условиях неопределенности. Со стратегической точки зрения, я глубоко убежден, что для Украины приоритет не уголь и не газ, а инвестиции. Вот в чем действительно огромный дефицит украинской энергетики. Инвестиции в отрасль возможны только при условии, что инвесторам будут обеспечены надежность, профессионализм и системное управление рисками", — подчеркнул Виталий Бутенко.

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Он отметил, что несколько лет назад публично отстаивал позицию, что бесконтрольный импорт электроэнергии в Украину несет угрозу для отечественной генерации и рынка в целом, и позиция предпринимателя не изменилась, однако для стабильности энергосистемы импорт сегодня критически важен.

"Ситуация в Украине сложная. Запасы угля на складах ТЭС очень низкие. Стоимость газа достигла рекордных высот. Оборудование отечественного поколения находится далеко не в лучшем состоянии из-за снижения инвестиций. Риск аварийности высок. В системе дефицит электроэнергии. Еще холодов не было, а страна уже просила аварийную помощь 500 МВт из Беларуси. Без импорта украинская энергосистема может столкнуться с существенным дефицитом электроэнергии. Как и миллионы украинцев, я не хочу оказаться без света и тепла, когда на улице минусовая температура. Сегодня импорт — это стабильность отечественной энергосистемы, нравится это моим бывшим коллегам или нет", — сообщил Виталий Бутенко.

Ранее сообщалось, что недавно созданное ООО "ТЭТ групп", собственником которого является бывший глава "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко, на суточном аукционе НЭК "Укрэнерго" выкупила 400 МВт мощности на все часы для импорта электроэнергии из Беларуси на 3 ноября.