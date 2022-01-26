Шебелинский НПЗ в 2021 году почти на 50% увеличил производство 95-го бензина

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (Šhebel) в 2021 году увеличил производство бензина Šhebel 95 на 47,7%, до 47 тысяч тонн, а дизельного горючего ГП Shebel на 1,4%, до 76 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

По итогам 2021 года выпуск бензина Šhebel 92 уменьшился на 11,8%, до 83 тысяч тонн, а нефтяного сжиженного газа Šhebel LPG остался на уровне 2020 года (144 тысячи тонн).

Всего за 2021 год на мощностях Шебелинского НПЗ, входящего в нефтяное направление Группы "Нафтогаз", было переработано 440,6 тысячи тонн сырья, что на 1,2% меньше, чем за предыдущий год. Более 90% поступившего на переработку сырья на Шебелинский НПЗ — ресурс собственной добычи.

На 12% увеличился общий объем реализации горючего через собственную сеть АЗС U.GO — до 18 тысяч тонн. Выросла продажа Šhebel 95 — на 39%, до 3,8 тысячи тонн, Šhebel 92 на 17%, до 3,1 тысячи тонн, дизельного горючего Šhebel на 33%, до 1,7 тысячи тонн. Пр этом розничная реализация Šhebel LPG снизилась на 0,4%, до 9,3 тысячи тонн.

По результатам годовых биржевых торгов по продажам бензинов Šhebel получил дополнительный доход в размере более 1 миллиона долларов. Дополнительный экономический эффект удалось получить за счет улучшения цены и изменения структуры реализуемых нефтепродуктов.

"В 2021 году мы существенно нарастили позиции Šhebel 95: производство увеличили почти на 50%, долю в структуре оптовых продаж – на 20%, в розничных – на 40%. Изменение ассортимента в сторону увеличения доли Šhebel 95 оказало положительное влияние на общий экономический эффект", – заявил директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" (нефтяное направление "Нафтогаза", Šhebel) Сергей Федоренко.

Шебелинский НПЗ (Šhebel) – один из двух ныне действующих нефтеперерабатывающих заводов в Украине. Его мощность составляет около 500 тысяч тонн переработки сырья в год. С 2018 года горючее производства Шебелинского НПЗ реализуется на рынке под торговой маркой Šhebel.

Напомним, Министерство экономики 11 января определило новую среднюю стоимость бензинов в Украине, составившую 27,92 грн/л, что на 95 копеек за литр выше предыдущего показателя, установленного 4 января. В свою очередь средняя стоимость литра дизельного топлива повысилась сразу на 1,34 грн, до 25,16 грн.

Увеличение производства дизельного горючего Шебелинским НПЗ не привело к удовлетворению запросов рынка страны. В 2021 году импорт этого топлива в Украину на 10% превысил показатель позапрошлого года, достиг рекордного уровня за всю историю наблюдений и составил 6,85 млн тонн.