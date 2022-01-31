Проблема транзита будет решена — совместное заявление министров инфраструктуры Украины и Польши

Состоялась встреча министров инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Республики Польша Анджея Адамчика, на которой согласовали отмену ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

"До 4 февраля 2022 года украинская сторона проинформирует польскую сторону о конкретных сроках возобновления транзита грузовых вагонов через территорию Украины", — говорится в заявлении.

Стороны также договорились о существенном увеличении количества разрешений на международные грузоперевозки с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков. Решением этого вопроса займется совместная комиссия.

Не позднее февраля 2022 года будет разработан и согласован совместный план действий, направленный на значительное повышение эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска Республики Польша и Украины.

Стороны договорились инициировать пересмотр положений Соглашения между правительствами Украины и Республики Польши о международных автомобильных перевозках, которое действует с 1992 года.

В ноябре 2021 года Украина уже инициировала обсуждение вопросов польских разрешений и либерализации транзитных грузовых автоперевозок из ЕС в ходе рабочей встречи в Брюсселе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема с генеральным директором DG MOVE Еврокомиссии Генриком Хололеем.

Еще недавно Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что не согласится на увеличение квоты разрешений для украинских транспортных компаний на обслуживание грузов в Польшу и для транзитных перевозок. В 2021 году квота составила 160 тысяч разрешений.

В начале декабря 2021 года "Укрзализныця" вынужденно ограничила транзитные перевозки грузов по территории Украины в связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры.