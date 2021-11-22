Украина через Еврокомиссию добивается увеличения польских квот на перевозки

Украина инициировала обсуждение вопросов польских разрешений и либерализации транзитных грузовых автоперевозок из ЕС на уровне Еврокомиссии.

Данная тема обсуждалась в ходе рабочей встречи в Брюсселе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема с генеральным директором DG MOVE Еврокомиссии Генриком Хололеем.

Как сообщает Мининфраструктуры, одной из причин создания барьеров для свободного перемещения грузов между Украиной и странами-членами ЕС является уменьшение Польшей количества разрешений.

"Мы наблюдаем создание искусственного торгового барьера нашей экономике. Причина — критическая ситуация с польскими разрешениями на автомобильные грузовые перевозки. Блокируется не только важный для нас рынок нашей страны-соседа, но и в целом западноевропейские рынки, на которые наши перевозчики добираются транзитом через Польшу", — отмечает Мустафа Найем.

От нынешнего кризиса, по словам замглавы МИУ, страдает не только украинский бизнес, но и иностранные компании, которые из-за этого не могут экспортировать свою продукцию в страны ЕС. В министерство уже обратились по поводу дефицита разрешений на международные перевозки компании "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ УКРАИНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL.

На 2021 год квота польских разрешений для украинских перевозчиков составляет 160 тысяч разрешений, что на 40 тысяч меньше, чем в 2016 году, когда заработала зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Современная потребность отечественных перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений.

Проблема усложняется тем, что территория Польши используется украинскими перевозчиками как транзитная для перевозки товаров в 12 стран Европы.

Мустафа Найем обратился к генеральному директору DG MOVE Европейской комиссии посодействовать в проведении трехсторонних консультаций в формате "Украина – Польша – ЕС".

Вместе с тем, как отметил Найем у себя в Facebook, даже если Украина разрешит ситуацию с Польшей, в ближайшие годы из-за роста товарооборота, количества разрешений, которые предоставляют другие страны на западной границе – Румыния, Словакия и Венгрия, будет недостаточно.

"Единственный выход из этой ситуации – либерализация транзитных грузовых автоперевозок из ЕС. Это может стать нашей новой великой целью в отношениях с Евросоюзом в ближайшие годы", – добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что в рамках программы президента Владимира Зеленского " Большая стройка" в Украине развивают пограничную инфраструктуру. За 2020 год отремонтировано 150 км дорог, ведущих к КПП, еще 600 км сделают в течение 2021-2022 годов. Также будут открыты новые международные пункты пропуска на границе с ЕС.