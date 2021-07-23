Американский стартап создал замену минеральным удобрениям

Компания Pivot Bio, которая использует микробы для замены синтетических удобрений, привлекла $430 млн инвестиций на международную экспансию, передает Reuters.

По информации агентства, стартап Pivot Bio был основан в лаборатории Калифорнийского университета в Беркли. Его разработки базируются на использовании микробов, которые создают и подают азот к растениям.

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Как отмечает Reuters, общий объем финансирования Pivot Bio с учетом последних привлеченных инвестиций составил $600 млн. Стоимость компании оценивают примерно в $2 млрд.

"Наше предложение для производителей — вместо того, чтобы тратить доллар на азотные удобрения, потратите доллар на азот Pivot", — заявил соучредитель и генеральный директор компании Карстен Тэмми.

По его словам, продукция компании уже конкурентоспособна по цене.

Если синтетические удобрения должны вноситься отдельно во время развития посевов, что увеличивает затраты на рабочую силу, то жидкий продукт Pivot вносится вместе с семенами во время посева. Далее всю работу проделывают микробы.

В 2020 году объем продаж Pivot Bio возрос в три раза: американские фермеры, которые выращивают кукурузу и пшеницу, использовали его продукты на своих полях.

Тэмми не назвал точную площадь сельхозугодий, где использовался новый препарат, но отметил, что в этом году она была в четыре раза больше, чем в предыдущем.

Напомним, с начала февраля 2021 года в Украине действуют новые правила для исследований пестицидов и агрохимикатов.

Ранее сообщалось, что треть пестицидов, которые украинцы закупают для защиты растений и удобрения, является фальсификатом.

Источник фото: Depositphotos.