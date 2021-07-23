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1 час назад

Американский стартап создал замену минеральным удобрениям

Жидкий продукт Pivot вносится вместе с семенами во время посева, после чего всю работу проделывают микробы

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Компания Pivot Bio, которая использует микробы для замены синтетических удобрений, привлекла $430 млн инвестиций на международную экспансию, передает Reuters.

По информации агентства, стартап Pivot Bio был основан в лаборатории Калифорнийского университета в Беркли. Его разработки базируются на использовании микробов, которые создают и подают азот к растениям.

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Как отмечает Reuters, общий объем финансирования Pivot Bio с учетом последних привлеченных инвестиций составил $600 млн. Стоимость компании оценивают примерно в $2 млрд.

"Наше предложение для производителей — вместо того, чтобы тратить доллар на азотные удобрения, потратите доллар на азот Pivot", — заявил соучредитель и генеральный директор компании Карстен Тэмми.

По его словам, продукция компании уже конкурентоспособна по цене.

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Если синтетические удобрения должны вноситься отдельно во время развития посевов, что увеличивает затраты на рабочую силу, то жидкий продукт Pivot вносится вместе с семенами во время посева. Далее всю работу проделывают микробы.

В 2020 году объем продаж Pivot Bio возрос в три раза: американские фермеры, которые выращивают кукурузу и пшеницу, использовали его продукты на своих полях.

Тэмми не назвал точную площадь сельхозугодий, где использовался новый препарат, но отметил, что в этом году она была в четыре раза больше, чем в предыдущем.

Напомним, с начала февраля 2021 года в Украине действуют новые правила для исследований пестицидов и агрохимикатов.

Ранее сообщалось, что треть пестицидов, которые украинцы закупают для защиты растений и удобрения, является фальсификатом. 

Источник фото: Depositphotos.

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