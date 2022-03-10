Ведущий производитель яиц в Украине сообщил о риске масштабной катастрофы из-за войны

Агрохолдинг "Авангард", один из ведущих производителей яиц куриных в Украине, сообщает о существенных потерях производственных мощностей в результате российской агрессии. Остановлен и обесточен ряд ключевых птицефабрик, птицы остались без питания и обречены на вымирание, финансовые потери на данный момент достигают 1,5 млрд грн.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте агрохолдинга.

В "Авангарде" заявили, что сейчас остановлен и обесточен ряд ключевых птицефабрик, "птицы остались без питания и обречены на вымирание, финансовые потери на данный момент достигают 1,5 млрд грн".

"В частности, крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" в Херсонской области из-за военных действий со стороны РФ осталась без возможности кормить птицу, подвозить работников к рабочим местам и вывозить готовую продукцию, что грозит вымиранием птицы и последующей экологической катастрофой. Птицефабрика полностью обесточена, а производство полностью остановлено", — заявили в агрохолдинге.

Также там добавили, что около трех млн кур погибнут без возможности их утилизировать. В подобной ситуации в ближайшее время может оказаться птицефабрика пгт. Макаров и птицефабрика под Броварами Киевской области. Потери этих предприятий составят до одного млн птиц, добавили в агрохолдинге.

Кроме того, закрытие ключевых производств может привести к нехватке куриных яиц в Украине.

"Закрытие ключевых производств может привести к нехватке куриных яиц в Украине. Невозможность утилизации миллионов погибающих птиц создает угрозу экологического бедствия. Предприятия агрохолдинга по объективным причинам не могут решить эти проблемы и обезопасить своих работников без помощи государства.

Помимо этого даже в таких условиях "Авангард" оказывает всю возможную помощь населению и Вооруженным силам Украины: с начала российской агрессии в координации с Минагрополитики "Авангард" бесплатно передает на нужды защиты страны сотни тысяч яиц своего производства, передает армии горюче-смазочные материалы и необходимую технику, в частности, грузовые автомобили, а работники "Авангарда" защищают страну в рядах Вооруженных сил Украины", — говорится в заявлении компании.

Отметим, Украина из-за войны приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов.

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