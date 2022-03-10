Провідний виробник яєць в Україні повідомив про ризик масштабної катастрофи через війну

Агрохолдинг "Авангард", один із провідних виробників яєць курячих в Україні, повідомляє про суттєві втрати виробничих потужностей внаслідок російської агресії. Зупинено та знеструмлено низку ключових птахофабрик, птахи залишилися без харчування та приречені на вимирання, фінансові втрати на даний момент досягають 1,5 млрд грн.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті агрохолдингу.

В "Авангарді" заявили, що зараз зупинено та знеструмлено низку ключових птахофабрик, "птахи залишилися без харчування і приречені на вимирання, фінансові втрати на даний момент досягають 1,5 млрд грн".

"Зокрема, найбільша в Європі птахофабрика "Чорнобаївська" в Херсонській області через військові дії з боку РФ залишилася без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць і вивозити готову продукцію, що загрожує вимиранням птиці та подальшою екологічною катастрофою. Птахофабрика повністю знеструмлена", а виробництво повністю зупинено", – заявили в агрохолдингу.

Також там додали, що близько трьох млн курей загинуть без можливості їх утилізувати. У подібній ситуації найближчим часом може бути птахофабрика смт. Макарів та птахофабрика під Броварами Київської області. Втрати цих підприємств становитимуть до одного мільйона птахів, додали в агрохолдингу.

Крім того, закриття ключових виробництв може призвести до нестачі курячих яєць в Україні.

"Закриття ключових виробництв може призвести до нестачі курячих яєць в Україні. Неможливість утилізації мільйонів птахів, що гинуть, створює загрозу екологічного лиха. Підприємства агрохолдингу з об'єктивних причин не можуть вирішити ці проблеми і убезпечити своїх працівників без допомоги держави.

Крім цього навіть у таких умовах "Авангард" надає всю можливу допомогу населенню та збройним силам України: з початку російської агресії в координації з Мінагрополітики "Авангард" безкоштовно передає на потреби захисту країни сотні тисяч яєць свого виробництва, передає армії паливно-мастильні матеріали та необхідну техніку, зокрема, вантажні автомобілі, а працівники "Авангарду" захищають країну у лавах Збройних сил України", - йдеться у заяві компанії.

Зазначимо, Україна через війну призупинила експорт м'яса, гречки, цукру та інших продуктів.

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