"Україна виробляє продукції вп'ятеро більше, ніж її внутрішнє споживання", — Тарас Висоцький про запаси продовольства в країні

За словами Висоцького, якщо в Україні зупиниться виробництво, то ми маємо все необхідне у досить великому запасі.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що зараз Україна має достатньо резервів для споживання. Про це він розповів в ефірі "Суспільного радіо".

Так, за його словами, Україна виробляє більше продукції, ніж споживає.

"Україна виробляє продукції в 5 разів більше, ніж її внутрішнє споживання. Станом на сьогоднішній день у нас достатньо резервів продукції для нашого споживання. Наприклад, пшениця. Україна на рік споживає 8 млн тонн. Зараз у нас близько 6 млн тонн, влітку вже буде врожай озимої. За кукурудзою маємо дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії у нас ще на 5 років. Цукор – півтора роки запасу", – зазначив він.

Він додав, що навіть якщо виробництво зупиниться, зараз у нас є все необхідне у досить великому запасі, оскільки Україна є сировинною країною, яка переважно відправляє продукцію на експорт, а експорт зупинився.

Він наголосив, що зараз важливо виробникам продовжувати роботу, а також розпочати посівну.

За його словами, посівна-2022 має кілька складових, але найголовніша — підготовка, а саме закупівля основних засобів виробництва: мінеральних добрив, насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, палива.

"Мінеральні добрива вже закуплені на 80%. Цього достатньо, щоб отримати врожайність вище за середній рівень. Насіння на 75% вже в Україні. Засоби захисту є на 55%. Ми ще маємо час вирішити ці невеликі недостачі до травня-червня. Паливо плануємо отримувати шляхом налагодження транспортування, зміни напрямів", — додав Висоцький.

При тому цього року посівна буде найскладнішою за всю історію незалежної України. Вона почнеться пізніше з огляду на затяжну зиму. Очікується, що посівна стартує у південних регіонах приблизно за тиждень. Масштабно Україною – після 10 квітня.

Нагадаємо, що Мінагрополітики відмінило реєстрацію сільгосптехніки на період воєнного стану.