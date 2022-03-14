Окупанти прицільно б'ють по сільськогосподарській техніці, щоб підірвати проведення посівної кампанії, — ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що російські загарбники цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку українських аграріїв. Такі дії окупантів ставлять під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період.

ГУР фіксує систематичне знищення сільгосптехніки у Броварському районі Київської області, Мелітопольському районі Запорізької області, Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах Чернігівської області. Крім того, аналогічні дії російські військові здійснюють у низці районів Херсонської та Харківської областей.

"Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи в окремих регіонах нашої держави. Ставиться під загрозу продовольча безпека не лише України. Наша держава є одним із основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю", - наголошують у ГУР.

Для прикладу, останній такий випадок зафіксували 13 березня у населених пунктах Чупахівка та Оленінське Охтирського району Сумської області. Там окупанти завдали авіаудару по місцях зберігання сільгосптехніки. В результаті російські військові знищили 30 одиниць різної с/г техніки.

З'ясувалося, що є випадки, коли російські військові забирають техніку в аграріїв на тимчасово окупованих територіях.

"Сільськогосподарська техніка масово реквізується загарбниками для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та використання як тягачі для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах", - пояснили в ГУР.

В Україні стартувала весняна посівна без затримок, проте через війну матиме особливий режим. Держава створила кілька програм для підтримки фермерів, щоб посівна відбулася.

Від весняної посівної залежить, чи в Україні буде продовольство восени. При цьому варто зазначити, що перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що зараз Україна має достатньо резервів продукції для споживання.